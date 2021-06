«Hymne de la fraternité» : Le producteur et les artistes primés

lundi 21 juin 2021

L'association «les écrivains la Plage des livres» a primé Papis Niang « Artbi Management », le producteur et réalisateur. Les artistes qui ont participé à la chanson Bienvenue au Sénégal, "l'hymne à la fraternité" dont la composition musicale est faite par Abdou Guité Seck et Sébastien Piémontesi, ont aussi reçu le prix national de la fraternité des mains de Frédéric Mazé, écrivain journaliste et amoureux du Sénégal.

L'événement s'est déroulé au château de la Guinardière ce samedi 19 juin 2021. Par cette même occasion Frédéric Mazé écrivain a félicité l'équipe pour le travail professionnel, notamment le texte qui magnifie l'image du Sénégal. La chanson a été retenue pour faire partie des titres du projet de l'album «une fleur en hiver» où il est attendu la participation de grands artistes français.

Publié par Mame Fama GUEYE editor