vendredi 30 juillet 2021 • 159 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Idrissa Gana Gueye est évasif sur son avenir au Paris Saint-Germain. L'international sénégalais s'exprimait en conférence de presse, ce vendredi.

Idrissa Gueye le lit peut-être dans la presse, il est concerné par un potentiel départ du Paris Saint-Germain. Le club francilien a besoin de vendre plusieurs éléments, et le Sénégalais de 31 ans fait partie des possibles partants, puisqu'il garde une belle cote en Angleterre, où il a longtemps évolué, du côté d'Everton.

Pour autant, en conférence de presse, le milieu de terrain n'a pas voulu évoquer plus que de raison son cas personnel. «Et me concernant, pour le moment, je suis sous contrat pour deux saisons. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis content d'être là, de travailler et de tout donner pour ce club. »