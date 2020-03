Idy apporte son soutien au Président : «L’eau destinée à éteindre le feu n’a pas besoin d’être filtrée»

IGFM – Idrissa Seck est d’avis qu’il faut tous se mobiliser derrière le président de la République pour combattre le Covid-19. A son avis, tous les outils doivent lui être donnés, sans qu’on ne se mette à essayer de contrôler quoi que ce soit.

« Ma présence suffit pour indiquer mon adhésion totale à la démarche du président d’associer tous les fils du pays au combat contre le coronavirus. Il est préférable de prévenir que d’attendre d’être débordé pour réagir. Il ne s’agit plus de débattre ou de pénaliser, mais il faut se mobiliser pour faire face à cette maladie qui menace le monde. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’appel du président et nous soutenons cette démarche. Chez nous, il y a un proverbe très simple qui dit que «l’eau destinée à éteindre le feu n’a pas besoin d’être filtrée». On n’a pas le temps de trop débattre. Il s’agit d’une mobilisation générale contre la maladie. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’appel du chef de l’Etat auquel nous avons souscrit. Cela se prolongera au niveau de l’Assemblée nationale », déclare le président de Rewmi.

Il appelle tout le monde à voter la loi d’habilitation qui permettra au Président d’avoir tous les outils nécessaires pour mettre en oeuvre le plan « Force Civid 19 ».

Idrissa Seck a fait cette déclaration après son entretien avec le Président Macky Sall.