dimanche 1 novembre 2020 • 190 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM-(Dakar) Nommé contre toute attente, président du conseil Economique social et Environnemental, Idrssa n’a pas attendu plus de 2h de temps pour effectuer sa première sortie. Il justifie son choix de répondre à l’appel du président de République par une volonté de participer de manière active au redressement de notre pays ».

« Après plusieurs mois d’échanges dans le cadre du dialogue national comme au cours de plusieurs rencontre en tête à tête avec le président, après une l’analyse lucide et sereine du contexte international africain et sous régional et national, la nécessité nous est clairement apparue de répondre positivement à l’appel du président de la République pour une union de l’ensemble des forces vives de la nation pour mieux faire face aux défis du moment », a déclaré Idrissa Seck.

Il affirme par ailleurs, avoir décliné l’invitation de plusieurs intelligences qui lui suggéraient de prendre le chemin d’une opposition radicale tentant d’utiliser les interrogations et les inquiétudes légitimes des populations nées du contexte de la crise pour fragiliser le régime en place et en tirer profit.

« je n’ai pas choisi ce chemin . J’ai choisi le chemin d’une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser le pays. Nous avons fait le choix responsable de répondre positivement à l’appel du président d’unir l’ensemble des forces vives de la Nation. Ce n’était pas facile mais nous y sommes arrivés », précise IdY

Il se dit également convaincu que tout le monde doit s’impliquer dans la politique de l’Etat pour sortir le Sénégal de la crise dans laquelle il se trouve.

« Ce sont des sacrifices qu’il faut faire. Ce n’était pas évident de prendre cette décision parce que certains n’étaient pas d’accord mais c’est un devoir que je dois rendre à mon pays.», se justifie le leader de Rewmi.