jeudi 9 février 2023 • 229 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le leader de Rewmi, Idrissa Seck changé de discours, ce matin à Thiès concernant la critique qu'il avait faite soutenant que la vision du président ne dépasse pas Diamniadio.

"Je vous ai vu vous battre avec élégance et fermeté pour défendre les intérêts de l'Afrique dans le monde, comme en atteste votre récente visite à Poutine pour que la guerre n'impacte pas les pays africains. Quand j'ai vu tout cela, je suis tenté de confesser devant les médias que vous avez admirablement répondu à l'une de mes critiques les plus emblématiques au cours de la compétition électorale de 2019, disant que votre vision s'arrête à Diamniadio. Aujourd'hui, vous avez fait la preuve qu'elle va bien au-delà. Et je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter toutes les critiques qui sont contributives comme celles qui sont abusivement injustifiées, car c'est une des exigences du leadership et vous en êtes un remarquable. Continuez d'apaiser votre cœur et de fortifier votre esprit pour que les futurs choix que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà beau et exceptionnel", a déclaré Idrissa Seck à Thiès dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé.