iGFM - (Dakar) Sa nomination à la tête du Conseil économique social et environnemental (Cese) a été une surprise. Idrissa Seck a pris fonction au milieu d’une polémique qui tarde à se dissiper. À présent, l’ex maire de Thiès va s’entretenir avec les responsables de son part.

En effet, tous les membres du Secrétariat national de Rewmi, ainsi que les coordonnateurs départementaux du parti ont été convoqués en réunion ce dimanche 29 Novembre 2020, au cybercampus de Thiès. La rencontre sera présidée par le Président Idrissa Seck.

Une rencontre qui intervient 72 heures après son premier tête-à-tête officiel avec le chef de l’Etat depuis sa prise de fonction. Macky Sall a officiellement reçu Idrissa Seck ce jeudi. Une rencontre qui a eu lieu au Centre international de conférence Abdou Diouf, en marge de la cérémonie d’ouverture du forum numérique.

Au terme de leur tête à tête, le président du conseil économique social et environnemental (Cese) a dévoilé l’objet de leurs discussions. «C’est la première autorité, qui est destinataire des avis que nous formulons. Donc il y a la saisine du président de la République, du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Il y a l’auto saisine par les conseillers eux-mêmes et la saisine citoyenne. donc il fallait voir avec précision les contours de la commande présidentielle», avait-il expliqué au sortir de la rencontre.