lundi 16 novembre 2020 • 499 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le nouveau patron du Conseil Economique Social et Environnemental, Idrissa a évoqué le débat sur le statut du Chef de l’opposition. Selon lui, le chef de l’Etat Macky Sall lui a suggéré d‘oublier cette histoire.

«Au cours de nos échanges et dans une dynamique de renouer les relations amicales anciennes, (le Président) m’a dit : ‘’Dans ce contexte de Covid-19 qui affecte le monde et notre continent, oublions cette histoire de chef de l’opposition et conjuguons nos énergies et nos compétences pour ensemble travailler dans l’intérêt et le développement de notre pays.’’», a déclaré Idrissa Seck lors de sa visite chez Me Nafissatou Cissé.