dimanche 1 novembre 2020

iGFM - (Dakar) Idrissa Seck a été nommé président du conseil économique social et environnemental (Cese). Il fait actuellement face à la presse pour expliquer ce choix. Ci-dessous un extrait de ses propos.

"Après plusieurs mois d’échanges dans le cadre du dialogue national, comme au cours de plusieurs rencontres avec le chef de l’Etat, après une analyse lucide et sereine du contexte international, africain, sous régional et national, la nécessité nous est clairement apparue de répondre positivement à l’appel du président de la République pour une union de l’ensemble des forces de la nation pour mieux faire face aux défis du moment.

D’autres intelligences m’avaient conseillé de choisir un autre chemin. Le chemin d’une opposition radicale, tendant d’utiliser les interrogations et les inquiétudes légitimes des populations et en particulier de la jeunesse dans un du contexte de crise pour fragiliser le régime en place et en tirer des gains politiques immédiats. Je respecte leur intelligence et leur analyse mais je n’ai pas choisi ce chemin-là. J’ai choisi le chemin d’une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays."