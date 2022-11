Ifeanyi, le fils de Davido et Chioma meurt noyé à Lagos

mardi 1 novembre 2022 • 725 lectures • 0 commentaires

Triste nouvelle pour le Nigéria. Une nouvelle déchirante, le fils de Davido et Chioma, Ifeanyi, âgé de 03 ans, est mort à l’hôpital Evercare, à Lagos. L’artiste Davido, sa famille et sa femme sont sous le choc depuis hier à cause de la nouvelle qui les plonge dans une grande tristesse.

Ifeanyi, seul garçon de Davido, qui a célébré son troisième anniversaire le 20 octobre passé, a succombé après une noyade dans la piscine de la maison de son père, rapporte la presse nigériane. Plusieurs stars ont posté des messages de condoléances sur la toile sans donner plus de précision. "Le garçon est resté trop longtemps dans l'eau et ils l'ont sorti et l'ont emmené d'urgence à l'hôpital", a déclaré la source familiale sous anonymat dans l'attente d'un communiqué officiel. "Au moment où ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital, il était déjà trop tard."

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor

