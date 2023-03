mercredi 22 mars 2023 • 914 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suivez en direct le match Sénégal vs Mali comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. A l'aller, les Lions reçoivent les Aigles avant la manche retour prévue, dimanche, à Bamako.

Bienvenue au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour suivre le commentaire du match Sénégal-Mali. Le coup d'envoi sera donné à 19h00 par l'arbitre nigérian Abiola Kassim.



C'est parti



1' Les Maliens sont les premiers à attaquer mais ça ne donne rien



Le stade n'est pas rempli mais on note une belle ambiance dans les gradins grâce aux différents comités de supporters



2' Les Sénégalais démarrent lentement la partie



3' Premier corner pour les Olympiques sénégalais. Mais ce corner ne donne rien



Après leur premier corner, leur Sénégalais continuent de s'installer dans la zone adverse pour tenter de trouver la faille.



7' Excentré sur le côté gauche de l'attaque sénégalais, Ibrahima Dramé perd son duel avec l'arrière droit malien, Fodé Doucouré



Près de dix minutes de jeu, le Sénégal domine mais n'inquiète toujours pas la défense malienne.



11' Lancé par Diounkou, Ousseynou Niang perd la balle en précipitant alors qu'il avait la possibilité de jouer avec Youssouph Badji. On note une domination sénégalaise.



13' But pour le Sénégal



Mamadou Lamine Camara ouvre le score sur un coup franc direct



17' Après l'ouverture du score du Sénégal, le Mali sort de sa zone. La preuve, ils ont obtenu un coup franc excentré à l'entrée de la surface sénégalaise



19' Bien tiré, le coup franc trouve la barre tranversale. On note une frayeur dans la défense sénégalaise.



Malgré la domination, le Mali joue son jeu pour revenir au score, mais le Sénégal est bien en place



2e But pour le Sénégal



26' Ibrahima Dramé permet au Sénégal de mener par deux buts à zéro en marquant d'une frappe à l'entrée de la surface qui tromple le gardien malien Lassine Diarra.



32' Bien lancé, Ousseynou Niang plus rapide que le défenseur central malien, réussit à remporter son duel. Sa frappe du gauche est déviée et il obtient un corner.



Mais bien que menés, les Aigles ne déçoivent pas dans le jeu. Seulement, les Lions sont pour le moment plus réalistes



Depuis au moins cinq minutes, les visiteurs se sont installés dans le camp sénégalais. Ils poussent pour réduire la marque.



39' Le Sénégal a réussi à reprendre le ballon avec cette fois Ousseynou Niang très rapide, entre dans la surface malienne, mais il est tombé en tentant de frapper du gauche. L'arbitre ne dit rien.



Nous jouons la 43e minute. Le Sénégal est toujours devant le Mali



Deux minutes d'arrêt de jeu



46' Oublié seul derrière, Youssouph Badji rate l'occasion de creuser l'écart.



Mi-temps ici au stade Abdoulaye Wade



Retour pour la seconde période



Deux changements sont effectués par le Sénégal. Abdallah Sima et Abdou Seydi remplacent Youssouph Badji et Mamadou Fall



Depuis le retour de la pause, les Maliens assiègent la surface sénégalaise.

