iGFM - (Dakar) Ministre Porte-parole de la présidence de la République, Abdou Latif Coulibaly s’est expliqué sur le remaniement engagé par le chef de l’Etat. Pour lui, le changement était devenu inévitable.

«Dans une action, quand on la conduit, il y a évidemment une évaluation post, une évaluation à mi-chemin et une évaluation lorsqu’on a fini. je pense que le chef de l’Etat n’a pas manqué, dans la conduite des politiques publiques, de faire des évaluations avec plusieurs méthodes et plusieurs observations. Il en est arrivé à un point tel que le changement est inévitable et que ce sont des changements qui postulent du progrès et des changements qui apportent de la qualité le progrès et la performance», a-t-il déclaré sur la télévision nationale.

Pour rappel le Président Macky Sall a aussi relevé de ses fonctions la présidente du Conseil économique social et environnemental, Mme Mimi Touré. Mohamed Dionne aussi n’est plus ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République.