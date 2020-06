iGFM – (Dakar) Depuis quelques jours, des voix s’élèvent contre le maintien du couvre-feu. Hier, à Mbacké et à Tambacounda, les populations ont violemment manifesté dans les rues pour réclamer sa levée. Pour Alioune Tine, l’Etat doit se pencher sur cette question.

«Il faut envisager avec sérénité et sagesse la levée du couvre-feu et de l’état d’urgence. Résoudre le dilemme mourir de faim ou mourir de corona qui donne lieu à des émeutes de la faim. Évaluer la riposte covid19 et faire les rectifications idoines », a-t-il indiqué.