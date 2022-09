vendredi 16 septembre 2022 • 490 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) En conférence de presse, ce vendredi, pour annoncer la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs amicaux contre la Bolivie (24 septembre en France) et l'Iran (27 septembre en Autriche), le sélectionneur national, Aliou Cissé a justifié certains choix.

"Il faut respecter les champions d'Afrique", a-t-il soutenu, au sujet de certains joueurs qui ont fait partie du groupe de performance lors de la dernière CAN et peinent à s'imposer en clubs. "C'est la question que tout le monde se pose. On n'est pas alarmant. Par rapport aux dernières semaines, il y a des améliorations avec des joueurs qui commencent à retrouver du temps de jeu. Gana a trouvé, Abdou Diallo aussi. Aujourd'hui, j'ai espoir qu'avant d'aller à la Coupe du monde, la situation de nos joueurs dans leurs clubs, va être meilleure. Mais, en réalité, je ne suis pas du tout en panique. Novembre c'est demain, mais d'ici là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se décanter. Il n'y a pas à s'alarmer. Ballo-Touré était là lorsque l'équipe remportait la Coupe d'Afrique. Bamba Dieng également était là. Donc, il ne faut pas changer pour changer. Il faut respecter les champions d'Afrique."





