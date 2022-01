vendredi 21 janvier 2022 • 459 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) L'équipe du Sénégal va affronter le Cap Vert, mardi prochain, en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021". Une rencontre que les Lions doivent jouer en prenant des risques.

"Nous allons vers les huitièmes de finale très disputées. Le Cap Vert joue à cinq derrière et nous savons que c'est une équipe technique. Ce n'est jamais facile entre le Cap-vert et le Sénégal. Nous le préparons bien avec toute la sérénité. On a cinq jours pour préparer cette rencontre. Mais, il y a des joueurs qui ne sont pas sur le même niveau physique avec cette maladie.



Mais, il faut se libérer, prendre des risques et jouer avec beaucoup plus de sérénité. Nos joueurs sont surveillés et savent qu'ils leur manquent un tout petit peu d'efficacité. Sarr manque à cette équipe, Krépin également, mais ceux qui sont là doivent prendre leurs responsabilités. Nous allons progresser et nous y travaillons. On a les joueurs qu'il faut."`

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)