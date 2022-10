dimanche 16 octobre 2022 • 947 lectures • 1 commentaires

Politique 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Au moment où on parle d’Amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade afin qu’ils puissent participer à la future présidentielle, une épée de Damoclès qui s'appelle "Affaire Adji Sarr" plane sur la tête de Ousmane Sonko. Marie Teuw Niane, qui était l'invité du Grand Jury de la Rfm, souhaite que celle-ci soit vite soldée.

«Il faut profiter de cette période pour vider tous les contentieux qui ont des relents politiques. Et c’est dans ce sens que je pense qu’il est important de terminer cette épée de Damoclès qui est sur la tête de Ousmane Sonko. Comme cette épée qui est sur la tête de Barthélémy Dias.



On parle de Khalifa Sall et de Karim Wade, mais on oublie quand même qu’il y a deux autre leaders de l’opposition qui, pour d’autres raisons, peuvent être dans une situation d’inéligibilité. Et personne n’a intérêt qu’on aille aux élections présidentielles et que Monsieur Ousmane Sonko ne puisse pas y participer.



Et personne n'a intérêt aussi que cette période floue puisse durer très longtemps. Je pense qu’il faut solder toutes ces questions. Je pense que toutes ces questions peuvent être soldées à la fois dans le respect de la justice, mais aussi pour le bien de la démocratie sénégalaise.»