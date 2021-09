vendredi 24 septembre 2021 • 713 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Bouna Sarr en équipe nationale du Sénégal. L’affaire fait du bruit depuis que «Record» a révélé la convocation de l’actuel joueur du Bayern par Aliou Cissé. Ses ancienne déclarations, en au détriment de l’équipe Sénégal n’ont pas été oubliées. Face à la polémique, son agent s’explique.

«C'est normal, tout le monde peut avoir son avis. Mais cela ne reflète pas la réalité (…) Bouna n'a jamais fermé la porte au Sénégal, assure ce dernier. À l'époque, c'est vrai qu'il avait dit qu'il voulait jouer pour la France. Mais avant que le Sénégal ne s’intéresse à Bouna, il avait déjà eu plusieurs fois la pré-convocation de l’équipe de France. Il avait déjà plus ou moins un pied en Équipe de France et c'était normal qu'il dise sa position», indique Mame Touty Mendy, dans les colonnes de l’Observateur.



L’agent de l’ancien joueur de Marseille d’ajouter : «En tant que joueur qui est né et a grandi en France, s'il sait qu'il a un pied en équipe de France, il va forcément se concentrer sur ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il avait dit qu'il ne jouerait jamais pour le Sénégal. Depuis longtemps, il était ouvert et n'avait pas fermé la porte. Mais il n'y avait pas eu l'occasion ou le bon moment pour que cela se fasse. Aujourd'hui, il est cent pour cent. Il aurait pu se dire qu'il allait continuer à se battre et voir ce qui se passe avec l'équipe de France. La Coupe du monde, c'est en décembre de l'année prochaine (2022). Il aurait pu attendre et postuler pour l'Équipe de France, mais il a fait un choix.»

L’agent indique que Bouna Sarr a plein d'amis dans l'équipe avec qui il a joué, comme Sadio Mané (Metz), Édouard Mendy (Marseille) et Depuis qu'il a découvert le Sénégal «il vient chaque été, parfois en hiver. Il est tombé amoureux du pays (...) et cela l'a conforté dans son choix.»