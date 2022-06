mardi 14 juin 2022 • 585 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

En 2023, les lions vont mettre leur titre de champions d’Afrique en jeu en Côte d’Ivoire. Et pour Matar Bâ, le Ministre des Sports, il n’est pas question de revenir de chez Ouattara sans la coupe. Il a fait la déclaration à Sédhiou, lors de la tournée du trophée de la Can.

«Nous avons une bonne fédération, une excellente équipe, un bon entraîneur. Mais on a un chef d’État qui met l’argent qu’il faut. Qui investit. Donc pourquoi nous priver de gagner cette coupe d’Afrique. C’est pourquoi je veux le rappeler et je continue de le dire, il n’est pas question en 2023 qu’on ne rentre pas avec ce trophée. Nous allons rentrer encore avec ce trophée.



Mais avant cela, nous irons en coupe du monde et on ne se fixe pas de limites. On est la première équipe africaine, on est l’équipe qui compte les meilleurs joueurs d’Afrique en Europe, on a un État qui va mettre les milliards qu’il faut et mobiliser les conditions de performance. Pourquoi maintenant on se fixe des limites. Non, on n’accepte pas ces limites. Il faut aller jusqu’au bout de cette compétition.»