iGFM (Cameroun) Aliou Cissé croit à une montée en puissance de son équipe, à partir des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021". Morceaux choisis de sa conférence de presse à 48 heures du match Sénégal-Cap Vert.

"Nous sommes concentrés sur cette Can, les éliminatoires du mondial on en parlera après. Mais c'est une belle affiche (Sénégal-Egypte). Pour cette CAN, on est en vie, il ne faut pas nous enterrer très tôt même si on est perfusés (rire...)."



La pression



"Je ne sais pas si j'ai la pression ou pas, mais je sais que je suis concentré. Mais dans le haut niveau, on vit toujours avec la pression. Mais, nous devons montrer un autre visage face au Cap Vert."



Les critiques



"Si on ne veut pas des critiques, il faut changer de métier. Les critiques doivent être dures même. Ce que je veux c'est comment faire avancer l'équipe. Je suis à ma troisième Can, donc il faut les (critiques) accepter. Je vais accepter les critiques tout en allant avec mes idées."



Le doute



"On ne doute pas. C'est eux (observateurs) qui doutent de nous. On est venus avec beaucoup de certitudes. Maintenant, il faut penser au Cap cert et oublier les trois matchs."

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)