Seydou Gueye, le porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr), s’est attaqué à Pastef qui, dit-il, n’a pas de projet. Dans un entretien accordé à nos confrères de Vox Populi, il a déclaré que ce parti ne propose que la violence aux sénégalais.

"Certains membres de l'opposition veulent, par la défiance, faire basculer notre pays dans le chaos, appelant à l'insurrection, à la violence et à l'émeute, et veulent nous entrainer ainsi dans un cycle politique régressif et préoccupant, fait de manipulations, d'invectives, de mensonges.



Ce mode de présence en politique n'a aucune utilité au projet démocratique ni à la consolidation de la République qui passent par un débat fécond projet contre le projet et les consensus qui permettent de construire les équilibres nécessaires, à la stabilité, au développement économique et social du pays.



Mais que voulez-vous, si face au PSE, bâti sur une vision sociétale progressiste, un pensée économique authentique et une volonté politique forte, on ne propose aux Sénégalais comme alternative que le vulgaire et intolérable «Gatsa Gatsa» comme projet de société ou de gouvernement ? Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que le Pastef vire insidieusement en niawteef et en "Kawtel."