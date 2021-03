vendredi 12 mars 2021 • 2038 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dès le 30 mars prochain, l'armée nationale sénégalaise aura officiellement un nouveau Chef d'Etat major général des armées (Cemga). Il s'agit du Général de corps d'armée Cheikh Wade.

A partir du 30 mars procian, le Général d'armée aérienne Birame Diop, jusqu'ici Chef d'Etat major général des armées (Cemga), sera atteint par la limite d'âge. Le président Macky Sall avait choisi, depuis Décembre dernier, son successeur.



Il s'agit du Général de corps d’armée Cheikh Wade, qui est actuellement sous-chef d'Etat major général des armées. Il prendra effectivement fonction à partir 30 mars prochain et remplacera le général d'armée aérienne Birame Diop qui sera admis dans le 2ème section des cadres de l'état major général.







Le Chef d’Etat-Major général des Armées est choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs et nommé par décret.



Il assiste le Ministre chargé des Forces armées dans ses attributions concernant l’organisation générale des Armées, la mise en condition des forces, la coordination interarmées et la mobilisation.



Il est chargé, entre autres, de la préparation des plans et opérations militaires. Le Cemga est responsable de l’application des plans et directives arrêtés par le ministre.





