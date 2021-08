samedi 28 août 2021 • 106 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Alioune badara Cissé n'est plus. Ousmane Sonko, le leader de Pastef lui a rendu hommage.

"J'ai connu Alioune Badara Cissé par l'entremise de Birame Souleye Diop dont il était l'ami de plus de 25 ans. Un homme cultivé, racé, affable, généreux et d'un raffinement singulier. Il s'était personnellement impliqué pour empêcher ma radiation injuste de la fonction publique en 2016. Par la suite, il s'était également beaucoup impliqué lors des malheureux évènements de février-mars 2021 pour prévenir et éviter l'irréparable.

Récemment, il avait beaucoup insisté pour venir me présenter ses condoléances suite à la perte d'un proche, malgré mon insistance pour l'en décharger. Le Sénégal perd un grand homme avec sa disparition inattendue. À sa famille et au peuple, nous présentons nos très attristées condoléances.

Puisse le Seigneur l'envelopper de son Pardon et sa Miséricorde infinis."