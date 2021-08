mercredi 25 août 2021 • 1639 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) L’image a été virale. Elle a fait l’objet de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux comme dans les chaumières. Le ministre de l’intérieur, en costume, la main dans celle de son garde du corps qui lui frayait un passage dans les eaux qui lui arrivent jusqu’aux jambes dans, les zones inondées. Nous avons soumis le cliché au journaliste, spécialiste en communication, Bacary Domingo Mané. Son analyse…

L’image en question



«J’étais étonné de voir un ministre de l’Intérieur en costume, les pieds dans l’eau trempé jusqu’aux jambes. Ensuite j’ai pensé à d’autres images qui me sont revenues. Celle du président allant s’enquérir de la situation à Keur Massar, à qui on a érigé une tribune alors qu’il était censé parler aux populations victimes d’inondations. L’autre image, c’est celle du ministre de l’environnement qui plantait un arbre et à qui on a étalé une natte, parce qu’il avait des souliers bien cirés qui nedevaient pas être souillés par le sable. Ces 3 images montrent que les tenants du pouvoir ont des problèmes en matière de communication. C’est à cela que cette image que le ministre Antoine Diome m’a renvoyé. Quelqu’un qui ne savait pas ce qu’il était en train de faire. Sinon comment un ministre, en costume, va se mettre dans les eaux.»



Opération de Com ou ratée ?



«Je me demande d’abord si c’est une opération de communication ? Ça me renvoie l’image de quelqu’un qui est perturbé, qui ne s’attendait pas à l’ampleur du phénomène. Et qui, comme ça, de façon instinctive, se retrouve dans les eaux. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de calculé, où l’homme politique va se glisser dans la peau d’un ‘‘common man’’. De mon point de vue il n’y avait pas une opération de communication. C’est quelqu’un qui semblait dépassé par les évènements et qui instinctivement plonge dans l’eau. À mon avis ce n’était pas calculé.»



Dépassé par les évènements



«Vous dites que les hommes politiques savent se mettre dans cette posture pour s’attirer la sympathie des populations. Mais ce n’est pas le cas de Antoine Diome. Lui c’est un néophyte. À chaque fois qu’il fait une sortie c’est une bourde. Vous vous souvenez quand il s’est prononcé sur la vague d’immigration. C’est le même monsieur qui se retrouve comme çà dans les eaux. Ce n’était pas une image calculée. C’est l’image d’une personne dépassée par les évènements et qui, instinctivement, se retrouve dans l’eau. Ce n’est pas dans une perspective de charmer, d’attirer l’empathie ou la sympathie des populations.»



La tenue et le ridicule



«Dans le cas de Félix Diome, l’acte qu’il a posé frise le ridicule. Comment vraiment on va se rendre dans des endroits sinistrés sans enfiler une tenue appropriée. Dans le cas d’espèce, son habillement renvoie tout de suite au ridicule. Les populations tout de suite décryptent le message et en arrivent à la conclusion que le ministre est en train de se moquer d’elles. Le ministre de l’intérieur a affiché de mon point de vue la figure d’un homme politique qui ne maîtrise pas les ficelles de la comédie.»



Les risques d’un raté



«Quand vous êtes dans un costume comme çà, les populations décryptent tout de suite que vous êtes en train de vous moquer d’elle. Une image comme ça, qui frise le ridicule, ça se retourne contre la personne. Aujourd’hui Antoine Diome est devenu la risée de ceux qui ne connaissent même rien à la communication. Parce qu’il y a un décalage entre l’habit et la réalité qu’il veut traduire. En politique l’habit fait le moine. Et malheureusement, Antoine Diome qui n’y connait absolument rien de la communication est encore passé à côté de la plaque.»