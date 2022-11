jeudi 24 novembre 2022 • 699 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Gagner ou périr. Les lions sont dos au mur. Il leur faudra battre les Qataris demain, s’ils ne veulent pas se compliquer la tâche. Diomansy Camara, dans la matinée de ce jeudi, parle d’un match d’hommes.

«On s’est réveillés tôt pour supporter nos frères camerounais, malheureusement nouvelle défaite. Pas de but pour les équipes africaines pour le moment, ça fait mal. On va supporter le Ghana tout à l’heure mais pour l’instant le bilan n’est pas bon, pas de victoire pas de but. On est tous en danger. Donc on attend demain le match du Sénégal, ça va être un combat d’homme, va falloir sortir les qatari de leur propre mondial», a-t-il indiqué dans la matinée de ce jeudi. Le Ghana, qui a ouvert le compteur des équipes africaines au mondial, semble l'avoir bien entendu.