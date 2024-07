mercredi 5 juin 2024 • 2022 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Directeur général de la Douane s'est exprimé sur les saisies récurrentes de cocaïne dans le pays. Pour lui, les malfaiteurs veulent faire de notre pays une plateforme du crime organisé.

Au Sénégal, le pays est confronté, ces dernières années, à une rude bataille contre les trafiquants de cocaïne. Des tonnes de cette drogue ont été saisies par les douanes. Rien que durant la dernière semaine, ce sont plus de 50 kilogrammes de cocaïne qui ont été pris par les gabelous.



«Lorsqu’on regarde la récurrence de ces saisies, cela démontre en tout cas la volonté des criminels de faire de notre pays une plateforme du trafic ou en tout cas du crime organisé», a déclaré, ce mardi, Mbaye Ndiaye, Directeur général de la Douane.



Mais il assure que «la douane, en relation avec les forces de défense et de sécurité, veille au grain et joue le rôle de vigie et essaie de contre-carrer ces trafics.» Trafics qui peuvent avoir des effets pernicieux non seulement sur le bien-être des populations, mais aussi sur le bon fonctionnement de l’économie nationale.