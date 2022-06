dimanche 5 juin 2022 • 362 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Chef d'entreprise et président du Cadre unitaire de l'Islam au Sénégal, Cheikh Ahmed Tidiane Sy estime que le Sénégal compte beaucoup de jours fériés. Dans une tribune que nous vous proposons ci-dessous, il fait ses propositions pour y remédier.

Trop de jours fériés au Sénégal. Il va Falloir que l'Etat discute avec les religieux (musulmans comme chrétiens) pour fixer des jours à déclarer chômés et payés.



Nous comptons 14 jours fériés dans notre pays dont 11 correspondent à des fêtes religieuses avec 6 fêtes chrétiennes et 5 fêtes musulmanes (magal compris).



On en retrouve 7 aux USA et en Chine, 11 en France, 10 en Allemagne et 13 au Maroc.



Comme si le nombre de jours fériés d’un pays est inversement proportionnel au niveau de développement des pays.

Quelle Solution :



L’Etat pourrait envisager de fixer un nombre maximum de jours chômés par travailleur et laisser à ce dernier le choix selon ses orientations religieuses.



Une des orientations des députés de la prochaine législature à méditer.