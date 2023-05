mardi 16 mai 2023 • 517 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le footballeur sénégalais, Iliman Ndiaye, a évoqué son avenir au Sheffield United, sur le plateau de Talents d'Afrique sur Canal+.

Auteur d'une très belle saison avec 14 buts et 10 passes décisives en 46 matchs cette saison avec son club, l'attaquant de 23 ans a fait parler de lui. En effet, grâce à ses belles statistiques qui ont largement contribué à la montée de Sheffield United en Premier League, plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt. Parmi eux, Everton et Tottenham deux formations de l'élite anglaise. Mais, il semble que l'ancien sociétaire de Dakar Sacré-Cœur préfère rester du côté de Sheffield. "Ce n'est pas sûr, je suis toujours sous contrat avec le club", a-t-il fait savoir lors de l'émission hebdomadaire Talents d'Afrique. "II y a une bonne entente avec le club", a précisé la révélation du football sénégalais actuellement en vacances, indiquant qu'il attend de voir la suite. "On verra après", a-t-il conclu.

