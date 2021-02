jeudi 11 février 2021 • 134 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Il y a quelques semaines, des jeunes, qui étaient à bord d’une moto, avaient volé à l’arraché le sac du responsable d’un service de transfert d’argent. La police a finalement mis la main sur eux.

Les faits s’étaient déroulés à Ouest foire. Et après leur forfait, les deux mis en cause qui avaient un butin de 6 millions, s’étaient rendus en Gambie. Mais, la Division des investigations criminelles les avait identifiés via les images de la vidéo surveillance, renseigne Libération. Elle avait émis un signalement au niveau des frontières après avoir suivi leurs traces. Dès leur retour au Sénégal, les deux suspects ont été cueillis lundi dernier et placés en garde à vue. Ils seront présentés au procureur ce jeudi.