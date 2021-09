lundi 27 septembre 2021 • 266 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) À l'occasion du grand Magal de Touba, les rappeurs Kilifeu et Simon, ont tenu à faire publier un message depuis leur lieu de détention. Ci-dessous leur texte.

"En ce lendemain de magal, nous souhaitons qu'Allah préserve notre chère nation, renforce la cohésion de notre peuple et le comble de ses bienfaits.



A toutes les sénégalaises, à tous les Sénégalais, nous nous inclinons respectueusement pour vous dire merci pour vos prières et vos soutiens.



Nous vivons cette épreuve de nos vies respectives avec foi et dignité. En gardant espoir que notre justice saura puiser dans ce qu'elle a de plus fort, pour un sursaut en faveur de l'équité, de la vérité."