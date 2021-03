dimanche 14 mars 2021 • 415 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Le Sénégal a perdu son Thione Ballago Seck. Le parolier de la musique nationale, a rendu son dernier souffle à l’hôpital Fann où sa levée du corps est prévue ce dimanche vers 14 heures. Depuis l’annonce de son décès, les témoignages fusent.

Coumba Gawlo l'Officiel : "Celui qu'on appelait affectueusement Papa Thione. Le grand chanteur, auteur , compositeur et meilleur parolier de toute sa génération s'en est allé à jamais ! Ballago , tes textes forts et pleins d'enseignement nous parlent encore. Tes mélodies continueront à nous bercer. L'artiste est éternel ! Repose en paix Papa"



Abdou Guité Seck : "Un homme qui nous a beaucoup enseigné à travers ses textes. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Nous présentons nos condoléances à notre frère Waly Seck, à toute sa famille et au monde de la culture. Tu seras à jamais dans nos cœurs. Repose en Paix.»



Pape Diouf : "C’est tout le Sénégal qui est en deuil. Cétait une très grande figure de la musique sénégalaise, une référence indéniable pour nous autres artistes. Je présente mes sincères condoléances à toute sa famille en leur exprimant mon soutien et ma compassion dans ces moments douloureux.»



Abdoul Mbaye :"Un chanteur et parolier d’une dimension exceptionnelle, patrimoine artistique et culturel de notre pays qui a beaucoup marqué la mémoire et la musique sénégalaises, Thione Ballago Seck, va nous manquer à jamais. Thione, Un artiste de ta dimension ne meurt jamais. Tes œuvres et ton legs te survivront."



Barthelemy DIAS : "Un monument de la culture sénégalaise s'est éteint. Par ma voix la commune de Mermoz Sacré coeur présente ses condoléances , à mon frère Waly Seck et à la famille éplorée. Que Dieu l'accueille en son paradis."



Sidiki Diabaté : "Une figure emblématique de la musique sénégalaise. En cette douloureuse occasion, au nom de ma famille et en mon nom propre, j'adresse mes condoléances les plus attristées à toute la nation sénégalaise, à la famille de l'illustre disparu et singulièrement à mon frère et ami Wally SECK."





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">









style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">