lundi 22 mars 2021 • 294 lectures • 0 commentaires

Politique 20 mins Taille

iGFM - (Dakar) Barthélémy Dias a tenu à faire un démenti, suite à un enregistrement audio qui circule sur internet. L’homme, qui s’exprimait dans ledit fichier, est présenté comme le maire de Mermoz Sacré-coeur qui parlerait d'Ousmane Sonko en des termes peu flatteurs. Faux, précise Dias fils.

«Ceux qui ont conçu ce fichier audio veulent me mettre en mal avec Ousmane Sonko. J’ai dit aux sénégalais ce que je pense de Ousmane Sonko et je l’assume. Je vous ai dit combien j’apprécie Ousmane Sonko. Donc je ne parlerai pas de fakenews ou d’infos des réseaux sociaux», a-t-il précisé.



M. Dias s’est aussi joint au débat sur une amnistie éventuelle au profit de Karim Wade et de Khalifa Sall : «Ce n’est pas le président qui amnistie, c’est l’Assemblée nationale qui vote une loi d’amnistie. Le président macky Sall n’amnistiera personne parce qu’il sait ce qui l’attend. Il ne donnera aucune instruction pour blanchir Barthélémy Dias ou pour Sonko», dit-il, soulignant que c'est le peuple qui contraindre le président à faire cela. Ci-dessous sa déclaration complète.





