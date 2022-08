mardi 2 août 2022 • 675 lectures • 0 commentaires

Les yeux sont actuellement braqués sur Louga. En effet, les résultats du scrutin affichés par la commission de recensement des vote donne la coalition Benno Bok Yakaar gagnante. Mais, les choses y sont très serrées. Les responsables de Yewwi-Wallu ont fait face à la presse ce mardi. Me Modou Mané, Directeur de campagne de Yewwi Louga, explique.

"Ce que nous avons pour l’instant, comme résultats provisoires, indiquent que Benno est à 42 000 voix, et nous sommes à 41 000 voix. Donc sur ces résultats provisoires ils sont devant. Mais ce serait trop simpliste d’interpréter les résultats ainsi. Il faut voir d’où nous venons et où nous en sommes actuellement. La dernière élection est la référence. On était à 33 000 voix. Aujourd’hui nous sommes à 41000 voix.



Donc vous avez vu le bond que nous avons fait au niveau départemental. Nous avons remporté les principales communes. Nous avons fait de grands bonds également au niveau départemental. Ce qui veut dire que 2024 peut être plus facile."



La confusion qui a désavantagé Yewwi



"Il faut dire qu’il y avait des confusions pour certains électeurs de Wallu. Certains n’ont pas compris qu’à Louga, s’ils votent Wallu ça ne compte pas pour la départemental, mais peut-être pour la nationale. Et cela concerne 2900 voix. La différence entre Benno et Yewwi c’est 1000 voix. Or, rien que les voix de Wallu font 2900 voix presque 3000 voix. Si ces électeurs avaient compris, et qu’ils avaient voté Yewwi, il n’y aurait pas débat aujourd’hui. Mais on apprend toujours de ces genres de situations. Demain, peut-être, on expliquera davantage.



Nous expliquerons davantage la prochaine fois. Si les voix de Yewwi et de Wallu sont additionnées, ça fait 44000 voix. Donc largement au-dessus des 42000 voix de Benno. Donc ces deux coalitions ont battu Benno Bok Yakaar qui est désormais dans l’opposition. Benno est maintenant minoritaire à Louga."