Le président Macky Sall avait déjà dit et réitéré que le mandat en cours est son dernier. Aujourd’hui, beaucoup le soupçonne de vouloir renier sa parole. Une question d'ordre moral sur laquelle s’est exprimé hier, le ministre de la Justice.

«La parole est importante. Il faut s’employer autant que faire se peut à la respecter. Et si les circonstances, pour changer sa pareole se présentent, on peut changer de parole et communiquer de façon appropriée sur le changement de parole. Ce n’est pas la fin du monde. Fut-il empereur ou roi», a déclaré Ismaila Madior Fall sur le plateau de «Objection» de sud Fm.



Sur l’affaire Adjibou Soumaré, le ministre de la Justice a déclaré que ce sont les insinuations qui sont reprochés à l’ex premier ministre : «Ce qui explique et justifie la saisine du procureur, c’est qu’il ne faut pas que des citoyens, sous le prétexte de poser des questions, tentent de mettre en mal l’autorité présidentiel, ou même un simple citoyen, avec l’opinion publique ou donne des indices et indicateurs pour que l’opinion le soupçonne d’une infraction qu’il n'a pas commise.»