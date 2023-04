lundi 3 avril 2023 • 166 lectures • 0 commentaires

Parmi les migrants qui ont péri dans le naufrage de trois embarcations qui avaient quitté la Tunisie, en direction de de Lampedusa, un de nos compatriotes, son épouse et leurs deux enfants ont péri dans le voyage.

C’est un drame familial. Le 26 mars passé, les autorités tunisiennes avaient repêché les corps sans vie de 29 migrants, originaires d'Afrique subsaharienne. Malheureusement, parmi les dépouilles, ont été dénombrées celles de Serigne Modou Aboulaye Diop, son épouse et celles de leurs deux enfants, renseigne Libération.



Ils sont originaires de Ngaye Mekhé. Le couple avait embarqué dans une des embarcations en même temps que leurs enfants. Selon le témoignage de Balla Diop, frère de Serigne Modou Abdoulaye Diop, en plus de ce dernier et des membres de sa famille, 19 autres Sénégalais étaient dans les embarcations.