mercredi 11 novembre 2020 • 146 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Plusieurs candidats à l’immigration clandestine ont été interpellés par la police durant le mois d’octobre. Leurs convoyeurs ont, eux, été déférés au parquet.

Ces derniers jours, l’immigration clandestine a repris de plus belle. Les forces de l’ordre et de sécurité, qui sont en alerte, essaient d’endiguer le phénomène qui engloutit de nombreuses vies.

La police, de son côté, révèle que la mise en œuvre des opérations Frontex a permis l’interpellation de plus de 1537 migrants. Ces derniers ont été appréhendés entre Soumbédioune, Bargny, Rufisque, Mbour et Saint Louis.

Aussi, la police renseigne, dans son document dressant les Statistiques de la délinquance et de la criminalité pour le mois d’octobre 2020, que parmi ces 1537 candidats à l’immigration clandestine interpellés, 29 sont des convoyeurs. Ils ont été déférés au parquet. Six pirogues, 10 moteurs, 3 GPS, 02 véhicules et du carburant ont aussi été saisis par les limiers.