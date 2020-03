Immobilier: Shelter Afrique accorde un financement de 7 milliards à Teyliom  

iGFM-(Dakar) Acteur de référence dans le secteur de l’immobilier en Afrique de l’Ouest, le Groupe Teyliom continue de gagner la confiance des gros investisseurs. En effet, l’Institution Panafricaine dédiée au financement du secteur immobilier en Afrique Shelter a accordé à l’entreprise Sénégalaise un financement 11,6 millions de dollars, environ 7 milliards de francs Cfa.

«Il s’agit aujourd’hui d’un financement de 11, 6 millions de dollars, soit 7 milliards de F CFA sur deux projets résidentiels au Sénégal. Le premier projet AKYS est assis sur une zone de 102 hectares dans la zone de Bambilor et concentre un plateau de 2400 logements allant du type F2 au F5. Et répondant au besoin de la classe moyenne émergente», a d’abord expliqué Yigo Thiam , le Directeur général du groupe Teyliom.

Sous le contrôle du Directeur général de la société Shelter Afrique, Andrew Chimphondah qui avait effectué le déplacement au Sénégal pour la signature de l’accord, Monsieur Thiam a ajouté que «le second projet correspond à l’offre résidentielle de Teyliom à Diamnadio et repose sur un concept mixte intégrant une première phase de 16 immeubles économiques et moyens standing incluant 460 appartements et commerces et une deuxième phase de 400 villas contribuant de manière substantielle à renforcer l’offre résidentielle sur le pole urbain de Diamnadio».

A la suite de la signature de cet important accord, le DG de Teyliom et son partenaire ont précisé que cette collaboration va soutenir la dynamique de facilitation d’accès aux logements à tous les secteurs de la population active.