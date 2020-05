Impact de la Covid-19 sur l’industrie : Moustapha Diop commandite une enquête

iGFM – (Dakar) – La crise sanitaire qui sévit dans le pays avec la pandémie du coronavirus n’épargne aucun secteur de l’économie nationale. C’est pour mesurer son impact sur le tissu industriel du Sénégal que le ministre du développement industriel et des petites et des moyennes industrie a commandité une enquête à l’Agence nationale de la statistique et de la démographie . La cérémonie de lancement officiel de ces enquêtes a eu lieu dans les locaux de NMA Sanders.

« Le secteur industriel est fortement touché par la pandémie du coronavirus. Mais on ne dispose pas de statistiques pouvant nous permettre de mesurer l’ampleur de l’impact sur le secteur. C’est pour en avoir le cœur net que j’ai commandité une enquête pour mesurer l’impact réel de la pandémie sur le secteur. Ces enquêtes vont nous permettre de mieux redéfinir notre stratégie industrielle qui est en cour d’actualisation », a dit le ministre Moustapha Diop.

L’autorité a magnifié l’implication de l’agence belge de développement qui a financé ces enquêtes et les organisations du secteur privé qui ont participé à l’élaboration du questionnaire qui a été soumis aux responsables de Nma Sanders qui contribue à un meilleur équilibre nutritionnel par la production de farine et de pâtes alimentaires.

Le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries a visité les installations de la Nouvelle Minoterie Africaine, une entreprise industrielle sénégalaise, créée le 13 mars 1996 et qui évolue dans le secteur agroalimentaire et produit : de la Farine de blé tendre, des aliments pour Bétail sous la marque KHONTE, des aliments pour Volaille et pour poissons, des Pâtes Alimentaires sous la marque PASTAMI.

IGFM