iGFM-(Dakar) Les acteurs du transport routier jugent désastreuses les conséquences engendrées par les sanctions de la communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre le Mali sur l’Economie du Sénégal. Ils estiment que la perte du transit sur le Mali pourrait engendrer un manque à gagner estimé à 600 milliards F Cfa.

«En regardant les données de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), on constate que les exportations vers le Mali constituent plus de la moitié des autres exportations. Cela dit, si le Sénégal perd le transit sur le Mali, c’est une perte énorme estimée à 600 milliards F Cfa», a révélé le secrétaire Général du Groupement Economique du Sénégal en conférence de presse, hier.

Souhaibou Guèye ajoute: «A la date d’aujourd’hui, plus de 1348 camions sont en souffrance à la frontière de Kidira. Des camions dont certains sont chargés e carburant. Et la quasi totalité des camions ont été chargés avant la date de la sanction».