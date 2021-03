Impact du covid-19: "Plus de 16.000 personnes en chômage technique" (Ministre du Travail)

mardi 23 mars 2021 • 333 lectures • 0 commentaires

Actualité

La pandémie de coronavirus a fait beaucoup de ravages dans le secteur du travail. S'appuyant sur une enquête menée entre mars 2020 et février 2021, le ministre du Travail Samba Sy révèle que « 1236 travailleurs ont été licenciés pour motif économique, et plus de 16527 envoyés en chômage technique ».

« Selon une étude récente de l'Organisation internationale du travail, c’est l’équivalent de près de 9% des heures de travail qui sont bloqués du fait de la pandémie », annonçait le ministre ce lundi à la TFM.





«En termes d’emploi direct, c’est 255 millions pour 2020 qui ont été perdus à l’échelle du monde », continue-t-il. Et de préciser: « Dans notre pays (Sénégal), la pandémie sévit aussi au niveau du monde du travail ».





Samba Sy, qui trouve que la pandémie du Covid-19 «a étranglé le monde », éclaire: «Concrètement, qu’avons-nous trouvé au bout de nos investigations ? Il y a en termes de licenciement pour motif économique, 1236 travailleurs. Il y a 16527 autres qui sont frappés par le chômage technique. Voilà la réalité de nos entreprises révélée par une enquête qui couvre la période du mois de mars 2020 au mois de février 2021 ».





Publié par Monia inakanyambo editor