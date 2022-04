Impact économique de la guerre en Ukraine- La Cciad outille les femmes chefs d'entreprise

lundi 11 avril 2022

iGFM - (Dakar) La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD), dans le cadre de sa convention avec le Programme Sénégalais pour l’Entreprenariat des Jeunes (PSEJ), a organisé ce lundi un atelier de renforcement de capacités des femmes de GIE et des jeunes sélectionnés dudit programme. Ecoutons, Cheikh Moussa Ka, chef du projet et Mme Maimouna Diagne, présidente de la plateforme africaine pour l’autonomisation des femmes.

