iGFM - (Dakar) "J’ai procédé ce mercredi 19 janvier 2022 à l’inauguration de la gare routière de Malicounda située dans le quartier de Saly Aérodrome, en présence de Monsieur Mahmoud Saleh, Ministre et Directeur de Cabinet du Président de la République.

Lors de cette activité, c'est une déferlante humaine qui a accompagné le cortège sur un trajet de près de 04 km entre Keur Maïssa et Saly Aérodrome, une véritable démonstration de force de la part des jeunes, venus des différents coins du département de Mbour.

Cette infrastructure de dernière génération a été financée par la société Go Groupe, pour un coût d’un milliard de francs CFA.

Située à quelques encablures de la station balnéaire de Saly-Portudal, la gare routière de Saly Aérodrome dispose d’un centre commercial composé de magasins de dimensions variées, dans un cadre moderne respectant les normes de construction les plus évoluées, avec des voiries intérieure et extérieure. Elle dispose aussi d’une station-service, d'une station de lavage, d'un restaurant, d'une mosquée, de chambres d’hôtes et d’un engin d’assainissement.

Cette gare routière urbaine et interurbaine va permettre aux transporteurs d’acheminer des voyageurs à l’intérieur de la commune et à l’échelle nationale.

A Malicounda, l'émergence se construit secteur par secteur.