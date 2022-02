samedi 26 février 2022 • 3890 lectures • 2 commentaires

Après la polémique sur la programmation des artistes à l'occasion de l'inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la Société Audio Pole, en charge la production de la cérémonie, a publié hier, un communiqué pour rétablir la vérité et dédouaner Ndiaga Ndour.

La polémique a enflé. La bulle gonflée. Des histoires montées. La programmation des artistes qui devaient se produire à l’inauguration du Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, le mardi 22 février 2022, a fait des émules. Laissant ouvrir un boulevard que des personnes ont emprunté pour inventer les scénarii les plus improbables sur la non-prestation de Wally Seck. Des esprits, animés par on ne sait quel dessein, sont allés jusqu’à accuser Ndiaga Ndour d’avoir saboté la prestation du leader des Faramareen. Un tort fait au Directeur de la Télévision futurs médias. Et malgré la clameur, il est resté constant dans sa ligne de conduite. Et voilà que justice lui est rendue. Et la vérité est dite sur cette fausse affaire entretenue pour s’acharner sur un homme discret et travailleur. La Société Audio Pole qui avait en charge la production de la cérémonie, a publié hier, un communiqué pour rétablir la vérité et dédouaner Ndiaga Ndour.