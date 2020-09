lundi 17 août 2020, par Daouda Mine

Incarcérée depuis plus de 2 mois : Rangou sollicite une liberté provisoire

IGFM - Fatoumata Barry, alias Rangou, veut recouvrer la liberté. Elle a déposé, via ses conseils, une demande de liberté provisoire, informe le quotidien national Le Soleil.



Rangou a été cueillie par la Division des investigations criminelles (DIC), le 27 mai dernier, à l'hôtel Ngor Timiss, lors d'un "Yendou Party" organisé en période de pandémie et d'interdiction de rassemblement.



L'ex-animatrice a été arrêtée en compagnie de plusieurs autres personnes qui participaient à la soirée.



Le gérant de Ngor Timiss, arrêté en même temps que Rangou, a bénéficié d’une liberté provisoire. Idem pour le reste de la bande.



Fatoumata Barry est inculpée pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, proxénétisme et défaut de carnet sanitaire.

