iGFM - (Dakar) Après l'incendie à l’hôpital Maguatte qui a pris la vie de plusieurs nouveau-nés, un autre drame a failli se jouer au centre hospitalier national des œuvres universitaire de Fann. Le service de réanimation de Fann, qui accueille les malades du Coronavirus, a été touché par un incendie il y’a quelques jours, informe L’Observateur.

Ledit quotidien informe les patients qui y étaient hospitalisés, étaient transférés aux urgences dans d’autres structures. N’eut été l’intervention rapide des sapeurs pompiers, le pire allait se produire au rez de chaussée, au service de chirurgie cardio vasculaire qui abrite la réanimation.



Mais plus de peur que de mal, il n’y a pas eu de perte, informent les blouses blanches qui on tenu à alerter sur cet accident passé sous silence. «Nous avons eu très peur par ce qu’il y a beaucoup de bouteilles de gaz dans le service et leur explosion ferait d’énormes dégâts sur le plan matériel et humain.



C’est vrai que ce type d’accident arrive partout dans monde, mais à l’hôpital Fann, qui date de la fin des années 50, il nous faut des installations avec le maximum de sécurité», renseigne la même source