Incendie au marché central de Louga : 1 500 000 F du Conseil départemental pour les sinistrés

iGFM – (Dakar) – Un violent incendie a ravagé près d’une vingtaine cantines et de commerces au marché central de Louga voila une dizaine de jours. Après avoir assisté, impuissants aux dégâts causés par les flammes et estimés à plus d’une vingtaine de millions de perte, les commerçants sont restés sans aucune assistance des autorités locales et étatiques. C’est la mort dans l’âme qu’ils ont tant bien que mal essayé de reconstituer leurs cantines. Informé du sinistre alors qu’il était en voyage, le président du Conseil départemental de Louga s’est empressé ce week end de faire un tour sur les lieux du drame pour constater les dégâts. Le député Amadou Mberry Sylla a, à cet effet remis une enveloppe d »un millions cinq cent mille francs en guise de soutiens aux pères et mères de familles touchés par le drame. Un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires.

Le député Amadou Mbery Sylla a aussi promis de transmettre les doléances des commerçants du marché central de Louga à qui de droit pour q’une solution soit trouvée à leurs multiples problèmes. « L’autorité départementale que j’incarne ne peut pas rester indifférentes à la souffrance des commerçants qui ont presque tout perdu dans cet incendie. J’ai apporté la modeste contribution du Conseil départementale qui s’élève à 1 500 000 de nos francs pour les soulager. J’en profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés et aux autorités de la région et du département pour qu’elles viennent en aide aux sinistrés. Toutes vos préoccupations seront transmises à qui de droit pour qu’une solution rapide soit trouvée », a fait savoir le député Amadou Mbery Sylla devant une foule de commerçants et de marchands acquise à sa cause.

Ces derniers n’ont pas manqué cependant de déplorer l’attitude des autorités lougatoise qui, depuis la survenue du drame n’ont pas daigné leurs rendre visite ou venir constater les dégâts. « Nous le déplorons amèrement car nous constituons une force économique non négligeable dans cette commune. Nous avons tout perdu mais personne n’est venu nous soulager ou s’enquérir de la situation. Nous le regrettons fortement. Mais Dieu merci, le député Amadou Mbery Sylla qui a toujours été aux cotés des populations du département est venu nous rendre visite et nous apporter son soutien financier et moral que nous saluons à sa juste valeur », a indiqué le porte parole des commerçants sinistrés du marché central de Louga ravagé par un violent incendie la semaine dernière.

IGFM