Incendie criminelle de Denver : La police dévoile les images des assassins encagoulés!

iGFM – (Dakar) La police de Denver a publié les images des assassins qui ont mis le feu à la demeure où vivait Djibril Diol, ses enfants et d’autres compatriotes. Malheureusement, les trois hommes avaient préparé leur coup.

Les images publiées par les forces de l’ordre montrent que les malfaiteurs étaient masqués. Ils étaient encagoulés en plus d’avoir mis un masque blanc. Ils sont repartis à bord d’une berline noire après avoir commis leur forfait.

PLZ RT: Five people were killed in fire in the 5300 block of N Truckee Street. The fire appeared to be deliberately set by unknown persons who fled the area. Anyone w/info on this homicide is asked to call @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 and you could earn a $14k reward! #Denver pic.twitter.com/7xbU2XQWDH

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) August 18, 2020