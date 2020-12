samedi 19 décembre 2020 • 285 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le feu n'est pas encore complètement maîtrisé à Ngadiaga. Les autorités sont sur place et des spécialistes sont appelés en renfort.

A Ngadiaga, le combat contre les flammes continue. Aux dernières nouvelles, une équipe spécialisée d’extincteurs est allée rejoindre la zone d’incendie. Aussi, le ministre du Pétrole, Mme Sophie Gladyma, elle-même, est sur les lieux depuis l'après-midi. Elle y a retrouvé d’autres autorités administratives et des responsables de Petrosen. «Les lieux sont sécurisés», indique le service de communication de Petrosen.

Pour rappel, depuis la matinée, Petrosen a appelé à la rescousse la Société africaine de raffinage (SAR) mieux outillées pour faire face. Un blessé avait été enregistré du côté de la compagnie pétrolière. Un agent américain de Forteza, qui voulait éteindre l’incendie au départ du feu, s’est brûlé.

Quid de l’origine des flammes? Le service de communication de Petrosen, joint par iGfm, avait expliqué dans la matinée, qu’«il y a eu une poussée subite de gaz, dans le domaine pétrolier on dit que le puits est entré en éruption. Et puisqu’il y a des moteurs et autres à proximité, il a dû y avoir un étincelle et ça a pris feu.» Mais, c’est au terme des opérations que la cause exacte pourrait être déterminée.