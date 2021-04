mardi 13 avril 2021 • 150 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon un bilan de la Direction des infrastructures sportives, il y a eu 213 chaises cassées, lors des incidents survenus à l'arène nationale, dimanche dernier, à l'occasion d'un gala de lutte avec frappe, a indiqué le Directeur, Cheikh Tidiane Sarr. A cet effet, ce dernier n'écarte pas d'ester en justice.

"Ce qui s'est passé est déplorable et regrettable. Il ne faut plus que ça se reproduise. On ne veut plus jamais ça", a dit le Directeur lors d'un entretien accordé à IGFM.



"213 chaises cassées"



Cheikh Tidiane Sarr a par ailleurs souligné que "213 chaises ont été cassées". Et d'avouer que : "des baffles ont été enlevées et ça ne peut pas se comprendre. Je pense que le CNG prendra ses responsabilités et mais aussi en tant que Etat, nous prendrons nos responsabilités", a–t–il soutenu.



"Les responsables seront identifiés"



Et d'aller plus loin. "Je pense que les responsables seront identifiés et sanctionnés dans la mesure des dégâts. Même s'il faut aller en justice porter plainte, nous allons le faire", a prévenu le Directeur des infrastructures sportives, indiquant qu'ils ont tous les éléments pour identifier les fauteurs de trouble.