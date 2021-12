mercredi 8 décembre 2021 • 359 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le préfet de Rufisque a fait le point sur les incidents survenus lundi dernier, au stade Ngalandou Diouf, occasionnant un morts et 38 blessés.

Contacté par IGFM, Babacar Kane a fait savoir qu'un arrêt définitif des "Navetanes" a été décidé pour cette année. Ce, dans le but de calmer les ardeurs surtout que ces dernières semaines, les violences se sont enchaînées du côté du stade Ngalandou Diouf. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé le préfet à exiger que les rencontres puissent se jouer désormais la journée et non la nuit.

M. Kane a également indiqué qu'une "procédure judiciaire a été ouverte" pour que la lumière soit faite. Elle sera menée par les autorités compétences. Déjà l'ODCAV de Rufisque de con côté, prendra aussi toutes les sanctions qui s'imposent en direction des auteurs de ces actes de sabotage et de vandalisme".

Pour rappel, les incidents douloureux se sont passés, lors de la rencontre entre l'ASC Thiawlene et l'ASC Guiff, au stade Ngalandou Diouf.