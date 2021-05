« Le Panel des Experts de l’Arbitrage de la CAF a exprimé au Secrétaire Général son indignation suite à l’agression physique subie par les arbitres à la fin du match retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération ayant opposé ASC les Jaraaf de Dakar au Coton Sport FC du Cameroun», indique un communiqué de l'instance.

La CAF a par ailleurs "condamné avec force ces atteintes à l’intégrité physique d’officiels de match et appelle à une enquête approfondie par les instances compétentes de la CAF", ajoute l'instance dirigeante du football africain. pour la CAF, "ces actes d’incivilité ne sauraient être tolérés. Ils n’ont pas leur place dans notre football, mais malheureusement ils ont tendance à se généraliser sur les terrains. La CAF se réserve le droit de revoir à la hausse les barèmes de sanctions pour ces actes."

⚽️ CAF General Secretariat Statement following the assault on the referees of the match ASC Les Jaraaf - Coton Sport #CAF #CAFOnline #footballhttps://t.co/VuiNi17FnI