mardi 10 mai 2022 • 130 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Suite aux incidents survenus à Louga, ce samedi, à l'occasion du match de championnat qui opposait l'ASAC Ndiambour au Jaraaf de Dakar, ce dernier a sorti un communiqué pour dénoncer l'agression dont a été victime son entraîneur Cheikh Gueye.

"À l’occasion du match comptant pour la 21ème journée du championnat Pro Ligue 1 opposant l’ASAC NDIAMBOUR au JARAAF DE DAKAR, notre entraîneur principal, Cheikh GUEYE a été victime d’une agression sauvage et lâche de la part d’un préposé à l’organisation dudit match", dénonce le club de la Médina au lendemain des incidents.



La direction du Jaraaf "condamne fermement cet acte ignoble"



Très remonté, le Jaraaf "condamne fermement cet acte ignoble qui s’oppose aux valeurs et à l’esprit du sport. Et de "souligner aussi que le groupe de supporters qui avait effectué le déplacement a subi des invectives et des jets de pierres, de même que les joueurs" ajoute le communiqué du club dakarois, indiquant que "tous les membres du staff ainsi que les supporters ont été évacués du stade grâce à l’encadrement des forces de l’ordre."



Le Jaraar a par ailleurs rassuré ses fans que l'entraîneur principal Cheikh Gueye se porte mieux.



Le Jaraaf appelle à "une sanction sévère"



Le Jaraaf de Dakar appelle ainsi à "une sanction sévère contre les auteurs de cette agression et se réserve tous les droits de saisir l’autorité compétente pour réparer le préjudice physique et moral subi par son entraîneur."



Rappelons que les Médinois sont allés s'imposer à Louga (1-0).